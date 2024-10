Basket - Ai vertici toscani. Definito il consiglio con Masi e Pierguidi. Faraoni confermato presidente della Fip

Livornese, 64 anni, Massimo Faraoni è stato confermato alla presidenza della Federbasket toscana nel corso dell’assemblea che si è svolta al PalaCoverciano di Firenze alla presenza, fra gli altri, dell’ex presidente regionale e ora presidente del Coni Toscana Simone Cardullo e del consigliere federale Marco Petrini. La sua rielezione per il secondo mandato quadriennale era scontata dal momento che i dirigenti delle società gli avevano chiesto di ricandidarsi. E il risultato è stato plebiscitario avendo raccolto il 100% dei voti da parte delle 135 società presenti. D’altra parte Faraoni è un uomo di spicco nel mondo del basket regionale e nazionale avendo ricoperto negli anni il ruolo di general manager nella Don Bosco Livorno, che ha portato dalla serie D alla A1 vincendo anche quattro scudetti juniores, a Montecatini dove ha ottenuto una promozione in A1 e uno scudetto juniores, e nella Virtus Bologna con la quale ha collezionato un’altra promozione in A1, una finale di Coppa Italia, tre scudetti juniores e uno con l’under 17. Dal 2005 al 2008 è stato coordinatore delle squadre giovanili della Federbasket e nel 2015 è diventato segretario generale della Lega Nazionale Pallacanestro.

"Ringrazio le società per la rinnovata fiducia – ha affermato -, sono stati tre anni importanti, durante i quali il basket toscano è cresciuto costantemente non solo con gli uomini ma anche nel settore femminile collocando la Toscana fra le prime 4-5 regioni italiane per il movimento della pallacanestro, e gran parte del merito di questi risultati va dato alle società e ai loro dirigenti, che con grande impegno e passione portano avanti l’attività".

"La Toscana – ha aggiunto - è una regione ambiziosa, per questo vogliamo continuare a crescere e a migliorarci, grazie anche al confronto quotidiano con le società, che rappresentano l’anima della Federazione". Sono stati eletti anche i nuovi consiglieri regionali: Riccardo Caliani (Siena), Massimo Bulgarelli (Pistoia), Andrea Pierini (Pisa), Pietro Pallini (Massa), Michele Pierguidi e Sergio Masi (Firenze).

f.m.