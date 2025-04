Basket, al via i play-off in Divisione Regionale 2 con GMV-Valdera

Pisa, 23 aprile 2025 – Al via l’ultimo atto della stagione in Divisione Regionale 2, con il GMV inserito nei play-off del girone A, in cui, al primo turno, affronterà Valdera, compagine temibile, a lungo in testa durante la regular season. Gara uno è in programma sabato a Ghezzano al PalaSartori, con inizio alle 20,30.

I PLAY-OFF – Il girone A è stato, tra i quattro della Toscana, il più combattuto ed il più livellato, con l’ultima giornata della regular season ancora incerta per la classifica finale, con cinque squadre in lotta per l’accesso alle prime quattro posizioni. La sconfitta inaspettata dell’ex capolista Valdera, sul campo della US Livorno, e le vittorie di Polisportiva Chimenti Livorno, GMV, Rosignano e Volterra, ha portato ad un cambio di leadership con Chimenti, GMV e Valdera, tutte a quota 38, nell’ordine legato alla classifica avulsa, mentre a quota 36 Rosignano l’ha spuntata, sempre per gli scontri diretti, su Volterra, che non entra così ai play-off. Gli accoppiamenti sono dunque Chimenti Livorno-Dinamo Rosignano e GMV-Valdera, che si incontreranno al meglio di due vittorie su tre gare. Le vincenti spareggeranno poi per un posto in divisione regionale 1 della prossima stagione.

GMV-VALDERA – Le due sfidanti di sabato hanno diviso la posta nei due incontri previsti nella regular season, rispettando il fattore campo. All’andata, un GMV più avanti ha dominato il match, trascinato da un Badalassi superiore, chiudendo a +12 dopo aver avuto un vantaggio massimo doppio, al ritorno l’esperta squadra di Capannoli ha vinto in volata, grazie ad una difesa tornata ermetica nella ripresa e ai punti di Tozzini e Meucci. Di là dall’equilibrio di valori, la sfida si presenta avvincente, con Valdera compagine piena di giocatori esperti, il capocannoniere Tozzini, Meucci, Ruberti, Gasperini e Gorini, tutti con un passato in C a Pontedera, Cartacci (in C con Valdera), con i più giovani Cionini e Fatticcioni. In casa biancoverde Cinzia Piazza ha allestito una squadra in crescita, con i soli Davini e Balestrieri più esperti e con molti atleti in sviluppo, ormai più che promesse, come il capocannoniere Badalassi, Bellavia, con un fugace passato in B a S.Miniato, Franceschi e Mendoza. La squadra biancoverde è reduce dal netto successo sul campo della Pontremolese, con Bellavia, in formato play-off, autore di 29 punti, 5 su 5 in lunetta, 9 su 12 da due e 2 su 4 da tre.