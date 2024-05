Basket, al via il secondo turno dei play-out per la permanenza nella serie C della Toscana

Pisa, 5 maggio 2024 – Dopo un primo turno, in cui non sono mancati colpi di scena, che ha emesso i primi verdetti di retrocessione, la serie C toscana si avvia al secondo, in cui, le quattro compagini ancora in corsa partono con un livello di sicurezza molto maggiore rispetto al primo. Il meccanismo del torneo prevede infatti che, su quattro formazioni, solo una retrocederà e avrà comunque titolo per eventuali ripescaggi nella serie C della prossima stagione. IL PRIMO TURNO – Al via con una penalizzazione di tre punti per Cosmocare CUS Pisa e Bottegone, per ritardato pagamento, verdetto che ha provocato non poche polemiche, non tanto per la sostanza del provvedimento, ma per il momento in cui è stato applicato, i play-out hanno visto subito risultati sorprendenti, che in alcuni casi hanno smentito quanto visto nella regular season e nei successivi gironi di qualificazione. Fanno spicco su tutte le sconfitte in tre partite di Bama Altopascio e Gioielleria Mancini Monsummano, rispettivamente con Bottegone e Synergy Valdarno, quest’ultima fanalino di coda del precedente raggruppamento E, mentre Fucecchio, ultima nel girone D, ha reso la vita difficile alla più forte Juve Pontedera, andando a vincere gara uno proprio in casa della Juve. Il Cosmocare CUS Pisa, reduce da una stagione con molte ombre, opposto al Centro Minibasket Carrara, con cui aveva sempre perso nella regular season, ha ipotecato il passaggio del turno con il successo nelle prime due partite in casa, con un pizzico di fortuna in gara uno, ha perso di misura a Carrara in gara tre, per poi stravincere per 50-81 nella successiva e condannare Carrara alla retrocessione in Divisione Regionale 1. IL SECONDO TURNO – Le quattro compagini rimaste in lizza, Cosmocare CUS Pisa, Juve Pontedera, Synergy Valdarno e Bottegone, si incontreranno a partire dal prossimo fine settimana, in gare al meglio delle cinque partite, con le prime due in casa della migliore classificata, le altre due sul campo dell’altra ed eventuale spareggio sempre in casa della prima. Il CUS Pisa troverà come avversaria Synergy Valdarno, con cui ha vinto due volte in regular season, con gara uno sabato 11 al PalaCUS alle 18,30, gara due sempre in casa mercoledì 15 alle 21,15, gara tre domenica 19 a San Giovanni Valdarno, eventuali gara quattro giovedì 23 a San Giovanni e spareggio, nuovamente a Pisa, domenica 26. L’altra sfida vede di fronte Juve Pontedera e Bottegone, con la prima che disputerà in casa al PalaZoli gara uno e due, 11 e 15 maggio, mentre si giocherà a Bottegone domenica 19 ed eventualmente mercoledì 22, con possibile spareggio sabato 25 a Pontedera.