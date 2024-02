Basket. Allenarsi come una star Nba. Clinic il 5 marzo a Centro Dribbling

Ci sarà anche Ravenna nel calendario del quinto NBA Player Clinic Tour, evento della durata di 13 giorni che toccherà diverse città in sette regioni italiane organizzato dallo Sport and Fun Holidays Srl, licenziataria per l’Italia del marchio NBA Basketball School. Il Player Clinic consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la NBA con allenamenti della durata di novanta minuti cadauno diretti da un Direttore Tecnico del circuito NBA che verrà appositamente in Italia. La tappa ravennate è stata organizzate grazie alla Compagnia dell’Albero e si terrà martedì 5 marzo al Centro sportivo Dribbling (via Antica Milizia 50). Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età e sono aperte a tutti i giocatori e giocatrici del territorio: All-Star (dal 2008 al 2012) alle 15.30 e Rookie (dal 2012 al 2016) alle 17.30. "Ci fa molto piacere far parte del programma NBA Basketball School – spiega Luca Minardi, presidente della Compagnia dell’Albero –. Questa partnership si colloca nel progetto di Compagnia dell’Albero atto a mettere al centro della propria attività la crescita dei ragazzi, sia come atleti che come individui, anche tramite esperienze di allenamento diverse. Sarà inoltre una bella opportunità per tutti i ragazzi della città di Ravenna e dintorni che vorranno vivere insieme a noi questa opportunità.". Informazioni e iscrizioni all’evento sono nel sito https://www.nbabasketballschool.it/player-clinic/