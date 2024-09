Basket, all’Unieuro Arena un’originale iniziativa per tutti: 38 i posti disponibili. Un concorso fotografico nel ricordo di Nick

Un concorso di fotografia per ricordare Nicolò Ulivi (nella foto), scomparso in un tragico incidente stradale nel maggio scorso. Il progetto nasce dalla volontà comune della redazione del sito Piazzale della Vittoria, della Pallacanestro Forlì 2.015 e della famiglia Ulivi (i genitori Deris e Albertina) di tenere vivo il ricordo di Nicolò, giovane appassionato di basket e fotografia, da sempre a bordo campo per raccontare con la sua macchina fotografica e la sua sensibilità le gesta del basket forlivese.

Nel solco del cammino di Nicolò, scout e ragazzo attento ai bisogni delle persone, in particolare quelle in difficoltà, il concorso fotografico sportivo ‘Un click per Nick’ sarà l’occasione per unire quelle che erano le sue grandi passioni: il basket e la fotografia; il tutto supportando il progetto dell’associazione ‘Ettore: un sorriso per l’Africa’. L’intero ricavato delle iscrizioni, dell’asta di beneficenza che verrà battuta a fine concorso in occasione della premiazione, oltre che della successiva vendita delle foto scattate dai partecipanti e inserite nella mostra, sarà infatti interamente devoluto all’associazione.

L’iniziativa, aperta a fotografi professionisti ed amatoriali intenzionati a cimentarsi con la fotografia sportiva, è riservato ai primi 38 che completeranno la procedura di iscrizione. I partecipanti si sfideranno presentando 4 foto ciascuno al termine del match casalingo della Pallacanestro 2.015 all’Unieuro Arena. I fotografi verranno associati, tramite sorteggio, alle partite all’Unieuro Arena prima dell’inizio del contest, nel numero massimo di 2 concorrenti a partita, e verranno accreditati dalla Pallacanestro 2.015.

La giuria, composta da fotografi che storicamente documentano il basket forlivese, al termine della regular season del campionato stilerà una classifica assoluta e per categorie. Il vincitore si aggiudicherà una targa celebrativa della manifestazione.

Gianni Bonali