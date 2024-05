Basket amatoriale: alle 20.30 a Bertinoro la semifinale del torneo romagnolo. Domani l’ultimo atto. Stasera i Ghostbaskers alle Final Four del Csi

Alle 20.30 al PalaColombarone di Bertinoro prendono il via le Final Four del campionato Csi (Centro sportivo italiano), che assegneranno il più importante trofeo amatoriale di basket del territorio: erano in lizza 36 squadre, da Medicina a Cervia, da Comacchio a Brisighella, oltre alle numerose formazioni di Faenza, Cesena e Forlì. Delle quattro formazioni ancora in corsa, a rappresentare Forlì ci saranno i Ghostbaskers (nella foto), una formazione di post millennials che ha sovvertito i pronostici conquistando la finale ai danni della Volta Playground Imola, ribaltando il 46-37 dell’andata con un rotondo 75-53 sul parquet amico della Palestra Zangheri di via Ribolle. Alle 20.30, i Ghost affronteranno gli Electric Eels di Cervia, dove giocano numerosi volti noti del basket minore forlivese, mentre alle 21.45 l’altra semifinale sarà tra la competitiva formazione del Ghetto Ponente di Cesenatico e gli esperti Livio Neri di Cesena. Venerdì alle 21 si giocherà la finalissima.