Basket Amichevole. Il torneo Borelli è della Folgore. Bissata la vittoria dell’anno scorso

Al di là del tenore amichevole della manifestazione importante successo per la Folgore Fucecchio al 53esimo torneo Borelli di Pescia, dove i biancoverdi hanno bissato la vittoria dello scorso anno. Viste le difficoltà incontrate nel proprio girone di Serie C nella prima parte di stagione, infatti, queste due gare possono rappresentare una bella iniezione di fiducia per la giovane di truppa di coach Rastelli, in vista della ripresa del campionato dopo questa sosta per le festività natalizie. In semifinale la Folgore ha battuto facilmente Monsummano (altra squadra di C, ma nel girone B) per 89-58. Questo il tabellino fucecchiese: Scomparin 2, Lafitte 13, Foschi 8, Gazzarrini 5, Tamburini 8, Minocci 2, Chiti 2, Menichetti 13, Tessitori 10, Orsucci 2, Ghiarè 22, Torrigiani n.e.

In finale poi la Folgore si è imposta 76-67 su Altopascio, che nell’altra semifinale si era sbarazzato dei padroni di casa del Pescia. Dopo un grande avvio dei fucecchiesi, che chiudono 27-19 il primo quarto e vanno all’intervallo lungo addirittura avanti di 14 punti (50-36), al rientro dagli spogliatoi i lucchesi iniziano a ricucire pian piano lo strappo fino al 66-59 del 30’. Nell’ultimo quarto Altopascio arriva a meno 2 (68-66), ma la Folgore tiene i nervi saldi e chiude 76-67. Questo il tabellino biancoverde della finale: Scomparin 22, Lafitte 9, Foschi 5, Gazzarrini 13, Tamburini 2, Menichetti 12, Tessitori 13, Minocci e Mbaye 0, Torrigiani n.e.