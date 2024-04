Basket, appuntamento tradizionale. Torneo di Pasqua, emozioni Juve Pontedera

Un successo di pubblico e spettacolo il 37esimo Torneo di Pasqua Città di Pontedera-II Memorial Michele Boldrini. Ad avere la meglio in questo ormai tradizionale appuntamento di primavera, dedicato all’indimenticato Michele Boldrini, storico coach e dirigente della Juve basket Pontedera, è stata la formazione giovanile emiliana degli Eagles di Riva del Po che nella finale di sabato ha superato la Wolves Sangio. Tutte le gare si sono svolte al palazzetto Emilio Zoli di via della Costituzione. La categoria prescelta dagli organizzatori per questo 2024 era l’Under 15 Gold. Erano sei le società in lizza, squadre provenienti da varie parti di Italia. La Jp Folgore, squadra creata dalla sinergia tra la locale società Juve Pontedera e la Folgore Fucecchio ha avuto come sparring partner l’Aba Saluzzo (Piemonte), l’Argentia Gorgonzola (Lombardia), i Wolves San Giovanni Lupatoto (Veneto), gli Eagles Riva del Po (Emilia) e la Pallacanestro Senigallia (Marche). L’obiettivo della società pontederese era quello di creare un torneo competitivo ma soprattutto un momento di confronto tecnico importante tra sodalizi provenienti da realtà geografiche diverse. Le sei squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi da tre squadre che si sono incontrate con la formula all’italiana. Il girone A è stato vinto dagli Eagles che ha preceduto la Jpf mentre Saluzzo si è classificata al terzo posto. Nel girone B il primo posto è stato appannaggio del Wolves Sangio davanti all’Argentia Gorgonzola e al Senigallia. Le due semifinali incrociate sono state appannaggio degli Eagles Riva del Po che hanno battuto Gorgonzola e degli Wolves che hanno vinto con la Jp Folgore. Il successo finale è andato agli Eagles di Riva Del Po che hanno avuto la meglio nella finalissima sui Wolves Sangio al termine di una partita di un’intensità pazzesca e incredibile soprattutto considerando il tour de force a cui sono state sottoposte le squadre. Al terzo posto si è classificata la Jp Folgore che ha superato Gorgonzola mentre nella finale per il quinto posto Senigallia ha regolato Saluzzo.

L.B.