Basket: arbitri. Gualtieri promosso in C interregionale. Pedretti in DR1

Nuovi allenatori reggiani: work in progress. Ha preso il via al Coni di Reggio il nuovo corso ARF - Allenatore regionale in formazione - organizzato dalla sezione regionale del Comitato nazionale allenatori.

Sono previste 42 ore di lezione in presenza, sia teoriche che pratiche, per i ben 30 iscritti, di cui 27 reggiani mentre i restanti sono di Modena, che andranno così ad aggiungersi, una volta terminato il corso e superato l’esame, al già nutrito gruppo di allenatori formati della nostra provincia che potranno sedersi sulle panchine sulle panchine dalla Divisione Regionale 1 in giù in campo maschile, in serie C femminile e guidare le squadre Under partecipanti ai tornei Silver.

Tante novità anche per il comitato arbitri e ufficiali di campo della nostra provincia: i fischietti Matteo Gualtieri (foto) di Reggiolo e Riccardo Pedretti di Reggio sono stati promossi rispettivamente in C interregionale e Divisione Regionale 1.

L’ufficiale di campo Dania Maffezzoli di Bagnolo, invece, entra a far parte del Gruppo 3, ovvero le liste nazionali e potrà così essere designata per le partite fino alla B maschile e A2 femminile.

Cesare Corbelli