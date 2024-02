Basket. Arriva un ‘pieno’ di vittorie per le giovanili della Rinascita

Tre belle vittorie per le formazioni giovanili che disputano i campionati d’Eccellenza in collaborazione con Rbr. Per gli Angels Under 19, di ritorno al PalaSgr dopo un mese, un referto rosa strappato nei confronti di Colleferro col punteggio di 72-57. Protagonista assoluto Benzi, autore di 23 punti e di tante belle giocate. Santarcangelo comincia forte e lascia poco spazio alle iniziative ospiti in un primo quarto di grande difesa (13-7). Poi però la gara si fa diversa e Colleferro riesce a trovare più spesso la via del canestro, andando all’intervallo sul -5 (29-24). La partita si decide di rientro dagli spogliatoi, quando i ragazzi di Serra centrano un parziale di 23-11 che chiude di fatto l’incontro.

Il tabellino: Antolini 7, Bonfè, Panzeri 2, Mulazzani ne, Benzi 23, Baschetti 2, Macaru 12, Lombardi 4, Mari 10, Adamu 7, Di Giacomo 5, Marcuzzi.

Prossimo appuntamento lunedì 5 febbraio in casa degli Stars Bologna. Molto bene anche Insegnare Basket Rimini, che in Under 15 torna alla vittoria dopo il primo ko stagionale, arrivato la settimana precedente. Con l’Unieuro Forlì finisce 91-40 un match che di fatto non è mai stato in discussione, con l’Ibr brava a partire forte (26-9 al 10’) e ad aumentare il distacco quarto dopo quarto senza fermarsi mai. Top scorer un ottimo Ciancarelli, in doppia cifra anche Ruggeri e Ronci.

Il tabellino: Ronci 18, Albani 6, Tura 4, Ruggeri 25, Altini ne, Ciancarelli 26, San Martini 2, Bellucci, Fascicolo 6, Trevisani 2, Morandi 2. All.: Verni.

Nel match di questa settimana, infine, altro bel successo, un convincente 85-43 contro Cento, con gara ancora non decisa all’intervallo (36-29), ma poi finita già a fine terzo (62-38).

Il tabellino della gara: Cantore 7, Albani 17, Tura 6, Ruggeri 37, Altini ne, Ciancarelli 14, San Martini 2, Bellucci ne, Fascicolo 2, Trevisani, Morandi, Bronzetti. All.: Verni.