Basket Playoff Serie B: beffa Herons, ko sulla sirena. Avellino va sul 2-1

Avellino, 7 giugno 2024 – Nel catino incandescente del Pala Del Mauro sfuma il primo match point promozione per la Fabo Herons Montecatini. Succede nel più beffardo dei modi, con un guizzo estemporaneo da campione vero di Miha Vasl, dato forse troppo frettolosamente per "finito" in questa serie.

Avellino la spunta così con il minimo scarto 81-80 e rinvia ogni discorso a gara-4 in programma sempre nella città irpina domenica alle 18, dandosi una possibilità anche di impattarla questa serie, quando tutto ormai sembrava perduto.

La cronaca. Come da pronostico i padroni di casa partono in tromba, sospinti dal pubblico del Pala Del Mauro. Dopo aver spadellato da tre nei primi due capitoli della serie Avellino ci mette appena un minuto a trovare la retina dalla lunga distanza con Nikolic, imitato un paio di possessi più tardi da Vasl che certifica l’inizio ad handicap da parte di Montecatini (8-2). Gli "aironi" si ritrovano sotto anche di 9 punti prima di abbozzare una timida reazione, che i due falli rimediati in 5’ da Arrigoni però affievoliscono subito. La schiacciata di Bortolin e un’altra bomba di Vasl danno il là ad un nuovo break di 7-2 che vale il 18-9. La gara ha una fisicità da categoria superiore, la Del Fes non si tira indietro e Montecatini nonostante le rotazioni più lunghe fatica a contenere i "lupi", anche se lo 0/2 dalla lunetta di Fresno a cui fa seguito la tripla di Sgobba cambia parzialmente la storia del primo quarto. E’ da questa piccola sliding door che prende le mosse il sorpasso rossoblù in avvio di secondo quarto, subito neutralizzato però dalla terza tripla di serata di Vasl, decisamente in palla. Avellino riesce spesso a sorprendere gli Herons sul loro terreno preferito, ovvero la corsa in transizione, e raccoglie molto sui tiri dalla cosiddetta mid-range, mentre gli ospiti non riescono ad approfittare appieno della contemporanea assenza per falli di Nikolic e Bortolin nel finale di primo tempo. Poco male, perché grazie alle ottime percentuali dalla lunetta e all’impatto della sua panchina la Fabo riesce comunque a costruirsi un buon cuscinetto prima dell’intervallo lungo, corroborato anche dalla bomba di Chiera (33-39). L’appoggio al vetro vincente di Arrigoni inaugura un terzo quarto che Bortolin prova immediatamente a marchiare a fuoco: il suo gioco da tre punti unito al quarto canestro da oltre i 6,75 metri di Vasl rimescola ancora le carte. Verrazzo incendia il Pala Del Mauro permettendo ai suoi di mettere la freccia (42-41). Benites entra ufficialmente in partita con 4 punti filati che valgono il controsorpasso rossoblù, altre due zampate di Dell’Uomo ripristinano i due possessi di distanza fra le due contendenti. Più che i canestri di Montecatini è il quarto fallo di Bortolin che rischia di far malissimo alla Del Fes. Niente di più falso, perché senza il numero 41 Avellino piazza un 10-2 di parziale, condito da tanti errori piuttosto grossolani degli uomini di Barsotti, che la riporta inopinatamente avanti: alla terza sirena è 57-56 per i biancoverdi, che accennano un tentativo di fuga all’alba dell’ultima frazione, rispedi ta momentaneamente al mittente dai due centri per complessivi 6 punti di Dell’Uomo e Arrigoni. Burini e Verazzo affondano nella difesa rossoblù e spingono gli irpini al nuovo +5, ricucito non senza difficoltà sempre dal numero 12 e da Chiera, che però nei due possessi successivi di Avellino prima si perde Fresno, libero di segnare da tre, poi concede canestro e libero aggiuntivo a Verrazzo per il 76-69 Del Fes. Montecatini risorge un’ultima volta ma capitola definitivamente sulla tripla da otto metri di Vasl sul 78 pari, che vale il nuovo e decisivo possesso pieno di vantaggio biancoverde. Inutile il canestro a tempo scaduto di Dell’Uomo: i "lupi" riaprono la serie.

Tabellino

Del Fes Avellino 81 – Fabo Montecatini 80

AVELLINO Burini 5 (1/4, 1/2), Vasl 20 (1/2, 6/12), Verazzo 12(1/5,1/5), Nikolic 11(4/8, 1/1), Bortolin 15 (5/7, 0/2); Chinellato 8 (3/4, 0/1), Carenza 4 (2/2 , 0/2), Fresno 4 (1/2 da tre), Giunta 2 (1/2 da due ), Agosto ne, Schiavone ne. All. Crotti.

MONTECATINI Benites 4 (2/4, 0/4), Chiera 12 (0/2, 4/5), Natali 3 (1/3, 0/4), Arrigoni 18 (6/9, 1/3), Radunic 5 (2/5, 0/2); Dell’Uomo 18 (5/6, 2/4), Sgobba 8 (2/3, 1/1), Carpanzano 6(1/4, 0/2), Lorenzetti 4 (1/3 da 2), Giancarli 2 (2/2 ai liberi), Lorenzi ne, Rattazzi ne. All. Barsotti.

Arbitri Agnese e Luchi.

Parziali 20-16, 33-39, 57-56.

Note Avellino 18/34 da 2, 10/27 da 3; Montecatini 20/39 da 2, 8/25 da 3.

Tiri liberi: Avellino 15/24, Montecatini 16/18. Usciti per 5 falli: nessuno.

Spettatori: 1550.