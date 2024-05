Basket B, all’Halley Matelica il rompete le righe. I giocatori salutano i tifosi e i ragazzi del vivaio

Per l’Halley Matelica di coach Trullo, dopo la sconfitta di mercoledì scorso in gara2 contro l’Italservice, c’è stato il "rompete le righe" con il saluto ai tifosi e ai ragazzi del settore giovanile. Abbracci, autografi e pure qualche regalo da parte dei giocatori, che hanno dispensato canotte e pantaloncini ai tantissimi che non sono voluti mancare all’evento finale di una stagione che la squadra ha disputato da protagonista fino in fondo. È stato un pomeriggio di nuove emozioni fra saluti e arrivederci al prossimo campionato.

La stagione non è conclusa per le altre formazioni. Con la netta vittoria di lunedì sera in gara3, la Virtus Roma ha raggiunto l’Italservice Loreto Pesaro in finale: saranno loro le due pretendenti al salto di categoria, dopo che i pesaresi hanno eliminato la Halley Matelica in semifinale. I romani, invece, hanno estromesso il Bramante Pesaro e ora, avendo chiuso il Play in Gold in seconda posizione, avranno dalla loro parte il fattore campo. Chi vince la serie sale in B Nazionale, ma per chi perde non tutto è finito: avrà la possibilità di giocarsi ancora una chance-promozione nello spareggio contro la perdente della finale della Conference Sud, in cui va in scena il derby siciliano tra Ragusa e la Capo d’Orlando di un matelicese doc come Gabriele Mentonelli, ex Halley.

m. g.