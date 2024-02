Basket B: contro Bonora e Tonolli, coach di Virtus e Fiumicino. Bramante e Loreto verso una grande sfida Parte la seconda fase del campionato di basket B Interregionale a Pesaro. Il Bramante e il Loreto si qualificano ai Play In Gold, mentre il Pisaurum conquista la salvezza per la prossima stagione. La sfida si fa sempre più avvincente con coach di nome come Alessandro Tonolli e Davide Bonora.