Basket B, domenica il via a Livorno: prevendita aperta per gara 3. L’Andrea Costa punta a un PalaRuggi pieno

Mentre si prepara l’esodo dei tifosi biancorossi che domenica scenderanno a Livorno per l’inizio dei playoff, l’Andrea Costa punta a riempire il PalaRuggi in vista di gara tre dei quarti di finale, che avrà luogo venerdì 10 maggio alle 20:30 al PalaRuggi. Per l’occasione partirà la prevendita dei biglietti che avrà luogo al PalaRuggi, dall’ingresso della piscina.

Si comincia lunedì 6 maggio, dalle 15 alle 17, con la prelazione dei posti per gli abbonati. Si prosegue quindi martedì 7 e giovedì 9 maggio con la prevendita aperta a tutti, sempre dalle 15 alle 17, e infine venerdì 10 maggio dalle 10 alle 12. I biglietti saranno venduti al prezzo di 10 euro per il settore curva (8 euro il ridotto dagli 11 ai 14 anni) e 20 euro per il settore parterre (198 euro il ridotto). Per il settore ospiti il biglietto è al prezzo di 15 euro (10 il ridotto). In occasione della sfida di gara tre i parcheggi all’ingresso del PalaRuggi saranno chiusi e come di consuetudine saranno predisposti due ingressi separati, con i tifosi imolesi (che potranno parcheggiare nei pressi del palasport) accederanno dall’ingresso principale e quelli di Livorno dalla piscina (con la possibilità di utilizzare il parcheggio di Via Graziadei).

l.m.