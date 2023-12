Basket B donne. Il derby dice Virtus

La Fse Nuova Virtus Cesena centra un obiettivo storico andando a vincere 73-77 in casa di Rimini seconda in classifica nel campionato di basket di B femminile. La partita comincia molto male per le cesenati che si trovano velocemente costrette a fare i conti con un 21-3 firmato dalle padrone di casa. Il primo quarto si chiude però con un parziale riavvicinamento sul 23-10, che è la miccia in grado di spostare l’andamento del match. Le cesenati rosicchiano in effetti progressivamente punti, dimostrandosi vive e arrivando all’intervallo lungo sotto di 9, 41-32.

Nella ripresa Clementi si infortuna al gomito ed è costretta a uscire lasciando spazio a Camilla Chiadini; quest’ultima, come già successo contro Finale Emilia, entra in campo subito con l’atteggiamento giusto e con i suoi 7 punti in quasi nove minuti suona ulteriormente la carica per la Virtus che però si ritrova nuovamente sotto di 13 i quando mancano solo gli ultimi dieci minuti di gara (64-51 al 30’).

Il quarto periodo è un vero capolavoro cesenate: recuperata Clementi, Battistini segna a ripetizione, mentre Andrenacci colleziona rimbalzi difensivi portando le giallonere a -4. Rimini prova a riallungare, ma Nociaro (18 punti) e Andrenacci rispondono in fretta, con Clementi che mette la ciliegina imbucando la tripla del sorpasso a 50’’. Le padrone di casa sprecano il successivo possesso, ma trovano un’ultima chance quando il tabellone recita ancora solo -2. Anche in questo caso la gestione riminese, annebbiata dalla difesa cesenate, è rivedibile: la palla finisce fuori e sugli sviluppi dell’immediato fallo tattico, Nociaro mette in frigo dalla lunetta.

Fse Nuova Virtus: Nociaro 18, Clementi 14, Bianconi 3, Battistini 21, Venanzi 8, Cedrini ne, Bertozzi, Andrenacci 6, Di Cristo ne, Chiadini Cam 7, Semprini, Moretti ne. All: Chiadini. Ass: Andreoli.

l.r.