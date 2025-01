Basket B donne. Il Faenza Project cade nel recupero con Fiore Valdarda

Il Faenza Basket Project perde 53-62 (12-11; 31-35; 43-39) il recupero con il Fiore Basket Valdarda. Le faentine ritorneranno in campo sabato alle 21 a Rimini, quando riprenderà il campionato di B. Faenza: Bernabè 12, Cavassi 13, Mazzoni, Onyekwere, Scekic 12, Cavina, Babini 7, Ceroni 5, Casta, Minguzzi 2 Panzavolta 2, Rotaru. All.: Leonardi. Classifica: Cavezzo 26; Puianello 20; Cesena*, Castel San Pietro** e Valdarda* 18; Rimini* e Piumazzo 16; San Lazzaro, Valtarese e Fidenza* 12; Faenza 10; Scandiano 8; Castello d’Argile** 6; Parma 4; Ferrara* 2; Forlì* 0. * gare in meno

C DONNE Nel week end riparte anche la C femminile, ma delle ravennati giocherà soltanto il Capra Team. L’imbattuta capolista ospiterà venerdì alle 21 il CSI Sasso Maroni, mentre l’Hakuna Matata sarà di scena mercoledì 15 alle 21.15 nel posticipo casalingo con il Granarolo Basket Village. Classifica: Ravenna 14; Spiv 12; Granarolo 10; Bologna e Virtus Imola 6; Sasso Marconi e Sunrise Rimini 4; Miramare 0.