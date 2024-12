Basket B donne. Il Project lotta ma non basta

Il Faenza Basket Project lotta fino all’ultimo, ma non può nulla in casa del Puianello, seconda forza del campionato. Le faentine perdono 46-77 (11-27; 27-37; 35-60) venendo condannate da un terzo quarto negativo. Il Project ritornerà in campo sabato alle 18 in casa con Fidenza. Lo stesso gruppo di giocatrici si sta facendo valere nel campionato Under 19 Regionale dove comandano il girone a punteggio pieno dopo cinque partite insieme a alla Nuova Virtus Cesena Il tabellino di Faenza: Casta, Panzavolta 3, Babini 7, Cavina 5, Cavassi 5, Ceroni 8, Mazzoni, Minguzzi 4, Scekic 11, Rotaru, Onyekwere 1, Ciuffoli E. 2. All.: Leonardi. Classifica: Cavezzo 20; Puianello 18; Modena 14; Rimini*, Castel San Pietro**, Valdarda* e Cesena* 12; San Lazzaro 10; Valtarese, Fidenza, Faenza* e Scandiano 8; Castello d’Argile* 4; Parma* e Ferrara* 2; Forlì 0. * gare in meno