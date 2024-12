Quinta vittoria di fila. I Dragons secondi da soli

Quinta vittoria consecutiva e secondo posto in solitaria, per i Dragons, in serie C maschile. I rossoblù di Marco Pinelli si impongono in trasferta per 82-73 sul campo della Romolini Immobiliare Dukes Sansepolcro, in partita solo nel primo quarto (22-29). Le altre frazioni del match sono state un dominio pratese, specie dall’arco dei tre punti, nonostante le assenze di Marini (tenuto a riposo) e Pacini (out nel riscaldamento per un colpo alla schiena). All’intervallo lungo Prato è già avanti 53-34, ma il terzo quarto è quello decisivo, con Magni che da oltre 6,75 metri trova il 62-40 al 25’ e Berni che lo imita poco dopo (67-40). Al 30’ punteggio eloquente di 70-47 in favore dei Dragons. Gli ultimi dieci minuti servono a definire il risultato, con i padroni di che riducono il passivo fino all’82-73 finale. I Dragons rimangono a 4 punti dalla capolista Montevarchi, che ha battuto 84-72 il Cus Firenze. "Erano in palio due punti pesanti alla luce di una settimana difficile. I ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto una prova di carattere, bravi ad indirizzare immediatamente la partita come volevo – commenta coach Pinelli -. Cinque giocatori in doppia cifra, 20 assist e 16 recuperi di squadra, con percentuali eccellenti al tiro, sono dati importanti. Faccio davvero i complimenti alla squadra". Ecco il tabellino Dragons: Manfredini 17, Iardella 10, Banchelli, Magni 19, Staino 9, Berni 13, Smecca, Salvadori 14, Pacini ne, Bruni. Coach: Pinelli.

L. M.