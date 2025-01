Basket B donne. Il Project recupera alle 18 col Fiore Valdarda

Inizia alle 18 al PalaBubani, il 2025 del Faenza Basket Project che ospiterà il Fiore Valdarda nel recupero della terza giornata d’andata, rinviata a causa dell’allerta meteo che ha colpito tutta la regione lo scorso 19 ottobre. Le faentine, reduci dal ko in casa del Piumazzo per 49-82, cercheranno punti pesanti per risalire la china, ma non si possono porre obiettivi di classifica, perchè non è ancora stata resa nota la formula del campionato.

Visto che l’E-Work non scenderà in campo nel week end, dovrebbe esserci anche la ceca Brzonova, punto fermo anche dell’Under 19. Il Project ritornerà in campo sabato prossimo alle 21 a Rimini, quando riprenderà il campionato di serie B dopo la sosta natalizia.

Classifica: Cavezzo 26; Puianello 20; Cesena* e Castel San Pietro** 18; Rimini*, Valdarda** e Piumazzo 16; San Lazzaro, Valtarese e Fidenza* 12; Faenza* 10; Scandiano 8; Castello d’Argile** 6; Parma 4; Ferrara* 2; Forlì* 0. * gare in meno DR 1.

Mercoledì ricomincerà la Divisione Regionale 1 con la quarta giornata di ritorno. La Raggisolaris Academy ospiterà alle 21 il Tiberius Rimini, mentre Lugo sarà alle 21 a Riccione. Non scenderà in campo il Lusa Massa avendo posticipato la gara sul campo dell’Aics Forlì a martedì 14 alle 21.