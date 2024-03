Basket b donne. La Bsl mette la quinta. Sigillo di speranza per la Peperoncino

Due sfide altrettante vittorie. Weekend perfetto per le formazioni bolognesi di serie B femminili. Vincono e convincono sia la Bsl San Lazzaro che il Peperoncino. Iniziamo dalla Bsl. Quinta vittoria per le biancoverdi di Paolo Dalè che alla Palestra Rodriguez schiantano 91-48 Finale Emilia. Sfida senza storia con la Bsl che prende subito il comando e domina il confronto con ben 4 giocatrici Marchi 21, Mezzini 13, Morpurgo 12 e Nanni 10 in doppia cifra. Bella vittoria anche per il Peperoncino che sceglie la sfida con la prima della classe Valtarese, e l’ultima sfida del girone di andata, per sbloccarsi in questa playout salvezza. Alla palestra di Mascarino finisce 71-60. Per le ragazze di Guccini prestazione da doppia cifra per capitan Bardasi 17 punti, Secchiaroli 15 e Cervantes Sablos 14.

La classifica: Valtarese 12, Scandiano e Bsl San Lazzaro 10, Fidenza 8, Cesena e Magik Rosa Parma 6, Finale Emilia e Peperoncino 2.

f.m.