Basket b donne. La Bsl può sorridere. Peperoncino ko

Vince la Bsl San Lazzaro, sconfitta invece per il Peperoncino. Fine settimana agro-dolce per le formazioni di B femminili nel secondo turno di playout. Vittoria casalinga per la Bsl di Paolo Dalè che batte 57-47 Cesena. Grande prestazione per Talarico miglior marcatrice del confronto con 20 punti, ma prestazioni doppia cifra anche Nanni 11 e Grandi 10 per le biancoverdi sempre avanti nel punteggio. Sconfitta invece per il Peperoncino battuto dal Magik Rosa Parma per 63-40. Giallorosse avanti 16-27, poi però Parma piazza un parziale del 47-13 che gira completamente l’inerzia della sfida. Sabato alle 20.30 c’è il derby Peperoncino-Bsl.