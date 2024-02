Basket b donne. Mosconi e Mezzini brillano per la Bsl. Crisi Peperoncino

Terza vittoria consecutiva per la Bsl San Lazzaro, sconfitta invece per il Peperoncino. Il weekend delle formazioni bolognesi di serie B di basket femminile è stato agrodolce. Cominciamo dalla buone notizie e dal successo della Bsl San Lazzaro. La formazione di Paolo Dalè sfrutta a dovere il fattore casalingo e sabato sera supera, alla palestra Rodriguez, Fidenza per 49-48. Dopo un pessimo inizio di sfida, la Bsl rientra man mano nel match e piazza un decisivo parziale di 12-0 tra terzo e quarto parziale, alimentato dalle triple di Allegra Mosconi, miglior realizzatrice con 15 punti ed Elena Mezzini. Nel finale Talarico, Trombetti e compagne sono poi brave a resistere al tentativo di rimonta finale della formazione ducale e incassano il terzo successo consecutivo. Continua invece il periodo nero invece per il Peperoncino. La formazione giallorossa cede infatti, domenica pomeriggio, in casa di Finale Emilia per 62-43 e vede complicarsi la propria classifica. La fase playout è ancora molto lunga e specie in casa alla Palestra di Mascarino le bolognesi possono fare bottino pieno provando a rialzare la propria posizione di classifica a cominciare dal confronto di sabato prossimo quando, alle 20.30, ospiteranno lo Scandiano, formazione per altro attualmente seconda nel girone playout. Sfida difficile ma non impossibile per il Peperoncino, che in stagione ufficiale ha dimostrato di poter fare grandi cose.

Le altre gare: Scandiano-Cesena 66-58, Magik Rosa Parma-Valtarese 53-69.

La classifica: Valtarese 8, Scandiano e Bsl San Lazzaro 6, Cesena e Fidenza 4, Magi Rosa Parma e Finale Emilia 2, Peperoncino 0.

f. m.