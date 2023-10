Basket B donne. Pontevico troppo forte. Robbiano costretta ad arrendersi in casa

Il Robbiano perde 73-50 in casa contro Pontevico. La partita è stata in equilibrio nella prima frazione di gioco, poi la squadra ospite ha imposto le sue qualità tecniche. "Avevamo iniziato molto bene, tenendo testa ad un’avversaria di valore - dice il vice allenatore Marco Fumagalli - la differenza di valori in campo è venuta fuori nei dieci minuti che precedevano l’intervallo, quando siamo andati sotto di una ventina di punti. Dopo la pausa lunga abbiamo avuto una buona reazione e non abbiamo mollato, giocando alla pari con Pontevico grazie ad un’ottima intensità difensiva e al fatto che in attacco abbiamo ricominciato a giocare di squadra, muovendo bene la palla e trovando soluzioni di tiro ad alta percentuale. Non era questa la gara da vincere per noi in quanto le avversarie erano fuori dalla nostra portata potendo contare su delle grandi tiratrici e nel complesso su una notevole esperienza nella nostra categoria".

Ant.Ga.