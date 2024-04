Basket b e c femminile. Faenza piega Castel San Pietro e resta in alta quota. Bene il Capra Team

Nel campionato di basket B femminile continua la marcia del Faenza Basket Project, in piena corsa per centrare una delle prime tre posizioni, che le varrebbero l’accesso agli spareggi promozione per salire in A2. Le faentine si aggiudicano 68-49 (15-10; 30-27; 44-40) lo scontro diretto con la Magika Castel San Pietro. Nel prossimo turno, che sarà il penultimo, giocheranno sabato alle 19 in casa del Puianello Basket. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 20, Panzavolta 7, Porcu 12, Manaresi, Gori, Ciuffoli C. 10, Morsiani 6, Grande 5, Bernabè 8, Ciuffoli E. ne. All.: Sferruzza Classifica: Zola Predosa 20; Puianello 16; Faenza e Cavezzo 14; Magika Castel San Pietro e Happy Basket Rimini 12; Valdarda e Libertas Rosa Forlì 4. C femminile: grande vittoria del Capra Team Ravenna che si aggiudica 55-51 (7-16; 24-24; 42-39) la gara di andata della finale playoff con il CMB Bologna. Per conquistare la promozione in serie B, dovrà mantenere il vantaggio di quattro punti nel match di ritorno in programma domenica alle 20.30 a Bologna. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 16, Vannucci 4, Calabrese 3, Sabbatani 8, Dasara, Goodness 2, Cavassi 5, Lago Gonzales 10, Gentile 3, Cavina, Babini 2, Pirazzini 2. All.: Colucci