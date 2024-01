Basket B e C femminile. Il Project parte male. Capra Team sul velluto

Inizia con una sconfitta l’avventura del Faenza Basket Project nella Poule Play Off. Le faentine perdono 64-84 (13-20; 35-43; 55-65) in casa contro le Basketball Sisters Zola Predosa. Giovedì alle 20.45 saranno impegnate a Forlì con il Basket Rosa nella seconda giornata. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 19, Panzavolta 2, Porcu 6, Manaresi 4, Gori 6, Ciuffoli C., Morsiani 4, Rotaru ne, Grande 8, Bernabè 15, Cuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Magika Castel San Pietro, Zola Predosa, Happy Basket Rimini e Puianello 2; Cavezzo, Valdarda, Faenza e Forlì 0.

C FEMMINILE Il Capra Team Ravenna supera 64-38 (19-10; 31-20; 46-28) il Castelfranco Emilia. Domenica le ravennati saranno a Granarolo dell’Emilia alle 18.15. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 7, Vannucci 6, Cavina 2, Gonzales Lago 9, Calabrese 12, Fabbri 2, Sabbatani 4, Onyekwere 6, Gentile 12, Pocha 3, Dasara 1. All.: Colucci Classifica: Granarolo 18; Vis Ferrara 16; Capra Team* e CMB Bologna 14; Monte San Pietro 10; CSI Sasso Marconi e CMP Granarolo 8; Aics Forlì e Castelfranco Emilia 6; Vis Trebbo* 0. * una gara in meno