Basket B femminile. Aymarà-Pontedera domani dalle 18. Alle 15 l’open day

Giornata di vigilia per l’Aymarà Costone che domani alle 18, al PalaOrlandi, torna in campo ospitando Pontedera, incontro valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Nella prima, le ragazze guidate da coach David Fattorini hanno osservato il turno di riposo. Ma c’è un motivo in più che accende i riflettori sulla domenica costoniana: è l’open day organizzato dall’Adpf Costone per coinvolgere e avvinare al basket femminile bambine e, auspicabilmente, le ‘ladies’ del futuro.

Previste moltissime attività tra giochi e divertimento: il PalaOrlandi aprirà le sue porte alle 15 e fino alle 16,30 ospiterà le giovani cestiste del domani e le loro famiglie. Coinvolte e invitate anche le scuole del territorio. Al termine dell’evento sarà offerta una merenda a tutte le partecipanti che, a seguire, potranno restare a seguire la partita tra Aymarà e Pontedera.

Si tratta tra le altre cose di un incontro molto importante per le senesi: Pontedera è il fanalino di coda del campionato e, fino a oggi, ha vinto una sola partita, quella dell’andata con il Costone, dopo ben due tempi supplementari. Insomma, il Costone deve anche vendicare quella sconfitta per cercare di rilanciare le proprie ambizioni in ottica salvezza.