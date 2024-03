Basket B femminile, domani le ragazze della Feba a caccia di punti a Viterbo La Feba Civitanova affronta la Ants Viterbo in un match cruciale per il campionato femminile di basket B. Le giocatrici sono determinate a vincere dopo la recente sconfitta e puntano sulla difesa per ottenere un risultato positivo.