Basket B Femminile. Happy, colpaccio a Castel San Pietro

Vittoria di grandissimo peso per la Ren-Auto Happy Basket, che va a violare il campo di Castel San Pietro, la dominatrice della prima fase del girone B. Nelle tana della Magika, le ragazze di Andrea Maghelli la spuntano con una grande difesa (47-53) e tenendo ben saldi i nervi nei momenti importanti. Happy sempre avanti di un paio di possessi, ma a dieci minuti dal gong è ancora tutto in discussione (36-39). In dirittura d’arrivo la Ren-Auto è brava a restare sempre avanti e a non far avvicinare troppo le padrone di casa. Nel finale si gioca solo per la futura differenza canestri, gran vittoria. "Abbiamo giocato davvero una bella partita – commenta coach Maghelli –, molto intensa e quasi perfetta a livello difensivo". Il tabellino: Tiraferri, Novelli, Mongiusti 6, Capucci 8, Pratelli, E. Duca 17, Pignieri 2, N. Duca 10, Fera 8, Benicchi, Borsetti 2, Castellani. All.: Maghelli.