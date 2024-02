Basket B femminile. Happy in viaggio: affronterà oggi. Castel San Pietro Terme

Terza giornata del girone verde, quello di seconda fase di B, per la Ren-Auto Happy Basket, che a Castel San Pietro ha subito l’occasione di rifarsi dopo il ko interno con Cavezzo. In casa della Magika si gioca stasera alle 20.30 (arbitri Grazioli di Castello D’Argile e Rossi di Bologna) ed è la terza sfida stagionale tra le due squadre che hanno dettato legge nel girone B di prima fase. All’andata fu ko di misura per l’Happy (51-48 Magika), mentre al ritorno ecco la vittoria di prestigio a chiudere il girone di ritorno alla Carim (53-45). Di fatto l’impresa è possibile, anche se dal grado di difficoltà non indifferente. Le due squadre sono appaiate in classifica all’inizio di questo girone, con Castel San Pietro dominante su Forlì e poi ko in maniera netta a Puianello. È già una partita che segna un piccolo spartiacque verso le zone alte. La classifica: Basketball Sisters e Puianello 4; Ren-Auto Happy Basket Rimini, Cavezzo, Castel San Pietro e Faenza Basket Project 2; Forlì e Valdarda 0.