Basket B femminile. Happy, la seconda fase parte bene. Successo convincente in Emilia

Inizio convincente di seconda fase per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, che nel girone verde va a cogliere un successo importante nella lontana Fiorenzuola D’Arda (52-62). L’Happy conduce fin da subito, col tiro da tre di Capucci a siglare il 4-11 e quello di Pignieri a fissare un consistente vantaggio alla fine del primo quarto (9-18). Nel secondo quarto Rimini arriva anche a +12 prima del recupero del Valdarda (19-24), poi nuovo sprint esterno e doppia cifra di margine all’intervallo (23-33 al 20’). Di ritorno dagli spogliatoi non segna nessuno ma la prima a sbloccarsi è la Ren-Auto, che con Fera, Mongiusti e un gioco da tre punti di Eleonora Duca vola su un confortante 28-45 a 3’26’’ da fine quarto. Sembra finita, ma la zona locale mette qualche sassolino negli ingranaggi dell’attacco riminese, che non segna per 5 minuti nel quarto periodo. Il Valdarda torna anche a -6 sul 47-53, ma non più in là di lì. L’Happy torna a macinare basket e la tripla di Fera chiude i conti con 1’51’’ da giocare. Il prossimo impegno, sabato alle 19.30 alla Carim, è con Cavezzo. Il tabellino: Tiraferri 3, Novelli 9, Mongiusti 6, Capucci 6, Pratelli, E. Duca 9, Pignieri 8 (nella foto), N. Duca 8, Fera 11, Benicchi, Borsetti 2, Monaldini. All.: Maghelli.