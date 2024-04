Basket b femminile. Happy, scontro al vertice con Castel San Pietro

Nella terza giornata di ritorno di questa seconda fase di serie B, il girone verde, l’Happy ospita una diretta concorrente per il salto come la Magika Castel San Pietro. Si gioca alle 19.30 alla Carim (arbitri Vitali di Forlì e Onofri di Santa Sofia) e la partita è cruciale per diversi motivi. Il primo è che, con una vittoria, le ragazze di Andrea Maghelli salirebbero a +4 sulla Magika con il 2-0 negli scontri diretti, soffocando le speranze di passare il turno delle avversarie. Il secondo è che in questa terza giornata si gioca pure Samoggia – Cavezzo, altre due rivali agguerrite che, logicamente, lasceranno due punti per strada. La Ren-Auto Happy Basket, che ha sfiorato l’impresa proprio a Cavezzo prima della sosta pasquale, non può lasciare nulla al caso e deve portare a casa la vittoria per mantenersi pienamente in corsa. La classifica: Samoggia 14; Rimini, Puianello e Cavezzo 12; Castel San Pietro 10; Faenza Basket Project 8; Basket Rosa Forlì e Valdarda 2.