Basket b femminile. L’Aluart cade contro la capolista

SCANDIANO

62

CAVEZZO

77

ALUART SCANDIANO: Fedolfi n.e., Soncini 3, Bini, Marino 6, Meglioli A. 18, Capelli 14, Pellacani 2, Brevini, Todisco 12, Castagnetti 2, Meglioli E. 5. All.: Cavalcabue.

CAVEZZO: Siligardi 3, Togliani 27, Cariani 3, Kolar, Verona 30, Maini 6, Bernardoni ne, Calzolari 6, Stefanini n.e., Pola 2, Zucchi n.e.. All. Piatti.

Parziali: 13-21, 36-46, 49-64.

Stop al palaRegnani per l’Aluart Scandiano (12) che, ancora priva della capitana Fedolfi in panchina ma non disponibile, inaugura il girone di ritorno con un ko contro la capolista imbattuta Cavezzo (32) dell’ex coach scandianese Gigi Piatti. Le biancoblù cercano di reggere l’urto contro le forti modenesi che scappano nel secondo quarto, portandosi sul massimo vantaggio (19-38) al 14’. Le ragazze di coach Cavalcabue provano a rientrare ma riescono a tornare solo fino al -12 (52-64) all’inizio dell’ultimo periodo.