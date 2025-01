Basket B femminile. L’Aymarà affronta in casa Pontedera. Carica Fattorini

Su il sipario sul girone di ritorno dell’Aymarà Costone che, dopo aver osservato il turno di riposo, ospita al PalaOrlandi Pontedera per incontro valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile (palla a due alle 18, Giachi e Labed gli arbitri). "Abbiamo lavorato per ben due settimane sfruttando il turno di riposo per inserire nuovo concetti oltre a fortificare quelli fino ad ora avuti. Questa ultima settimana è stata sempre in crescendo sia a livello tecnico sia emozionale. Siamo pronte per questo periodo intenso che ci aspetta sia a livello fisico e mentale". Con queste parole coach David Fattorini ha suonato la carica per le sue ragazze: il Costone è chiamato nel girone di ritorno a recupere il terreno perso nell’andata, cercando di risalire la classifica e lottare per la salvezza. A partire proprio dal match con Pontedera, la cui unica vittoria in stagione l’ha ottenuta all’andata proprio contro l’Aymarà dopo due tempi supplementari. "Dobbiamo ritrovare la nostra intensità e sicurezza per tornare ai nostri livelli a cui sia amo abituati – ha detto ancora coach Fattorini –. Dobbiamo gestire la pressione del risultato in maniera positiva, che ci renda ancora più strutturati e convinti dei nostri mezzi. La partita contro Pontedera sarà difficile su tanti fronti – ha aggiunto il coach costoniano -. In primis a livello di intensità perché loro sono molto aggressive ed atletiche ed hanno delle caratteristiche tecniche importanti a cui dovremo fare attenzione come il tiro da fuori ed i tagli improvvisi che costruiscono. Noi stiamo cercando di amalgamarci ancora di più con le nuove arrivate, sia Karin Sakpin sia Corinna Wiegard stanno dando tantissimo per accorciare i tempi di inserimento", ha concluso il coach.

Giornata importante anche per l’open day organizzato dalla società per coinvolgere e avvinare al basket femminile le bambine senesi. Il via alle 15.

AF