Basket B femminile. L’Aymarà Costone domina e poi crolla. Un ko incredibile

COSTONE

46

LA SPEZIA

51

AYMARA’ COSTONE: Pastorelli 2, Sardelli 13, Pierucci 7, Bonaccini V.3, Sabia 13, Nanni 8, Calugi, Posta, Bonaccini G., Sposato, Rinaldi ne, Zanelli ne. Allenatore Fattorini.

LA SPEZIA: Vittiman, Guerrieri 6, Maiocchi 5, Candelori 13, Serpellini 18, Murgese 2, Ciuffardi 7. Allenatore Bonanni.

Arbitri: Profeti e Fambrini.

Parziali: 19-5, 30-19, 42-32.

SIENA – Sciupare tutto nel finale, dopo aver controllato la gara a proprio piacimento. Come fare? Domandatelo alle ragazze dell’Aymarà Costone che nel turno casalingo contro il Basket Academy La Spezia, sono letteralmente crollate nell’ultimo quarto, lasciando via libera alle liguri che si sono presentate a questo appuntamento con solo 7 giocatrici a referto. Ma andiamo con ordine: pronti via e Aymarà straripante con un 19-5 che sembra mettere al tappeto La Spezia che però ha il grosso merito di non arrendersi, cercando di contenere il passivo che all’intervallo è di 11 lunghezze. Quindi una seconda frazione, se vogliamo, assai equilibrata, con le ospiti che riescono a trovare il giusto equilibrio in campo. Anche dopo l’intervallo La Spezia riesce a mantenersi in carreggiata, grazie soprattutto al duo Serpellini-Candelori che a ripetizione scardinano la difesa bianconera, incapace di controllare le due bocche da fuoco. Tra le fila del Costone, le sole Sabia e Sardelli (13 punti per entrambe) sembrano risultare incisive, ma nell’ultima frazione, quella incriminata, tutto il gruppo si squaglia come neve al sole. La Spezia ci crede, non molla mai, e nelle battute conclusive mette a segno il ko decisivo che ha del sensazionale. Quello che succede negli ultimi minuti alle ragazze senesi è inspiegabile: si spenge la luce e l’Aymarà resta al buio. Una battuta d’arresto che non dovrebbe avere conseguenze ai fini della corsa ai play off.

R.R.