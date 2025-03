Basket B femminile. L’Aymarà trionfa. Una grande difesa e Valdarno va ko

AYMARA’

75

CMB Valdarno

42

AYMARA’: Casini 7, Posta 4, Pastorelli 4, Zanelli 2, Skapin 19, Sposato A. 8, Pierucci 6, Bonaccini 11, Nanni 6, Sabia 3, Parodi 5. Allenatore Fattorini.

CMB VALDARNO: Azzolla 8, Folcarelli 2, Sposato N. 3, Campagnano 9, Torrini 1, Tognaccini 11, Solazzo, Sabatini, Stefanini 4, Chiosi 4. Allenatore Viticchi.

Arbitri: Fambrini, Cima.

Parziali: 21-12, 38-30, 53-34.

SIENA – Bella e importante vittoria per l’Aymarà, la seconda di fila, che al PalaOrlandi ha avuto la meglio sul CMB Valdarno per 75-42. Un’affermazione importante per la squadra di coach David Fattorini che, grazie ad una prestazione difensiva superlativa nel secondo tempo (appena 12 punti concessi alle avversarie nella seconda metà di gara), ha fatto suoi 2 punti importantissimi nella lotta per la salvezza diretta. Partita equilibrata solo nei primi 20’, nonostante il break iniziale in favore del Costone (8-0) che indirizzava subito l’incontro. Le valdarnesi erano però brave a mantenere viva la contesa grazie alla loro zona, schierata a oltranza da coach Viticchi. Nel terzo quarto però l’Aymarà piazzava l’allungo che avrebbe deciso l’incontro. Un dato su tutti: appena 4 i punti messi a segno dalla squadra ospite nel terzo periodo, segnale eloquente di come il Costone abbia serrato le fila in difesa, di fatto negando la via del canestro alle valdarnesi. Anche perché nel frattempo, con ottime circolazioni di palla, le senesi "aprivano la scatola" della difesa ospite, segnando con continuità sia dall’arco che dal pitturato. Nell’ultimo periodo la musica non cambiava: il CMB Valdarno perdeva fiducia e il Costone dilagava. Anche in questo periodo erano appena 8 i punti messi a segno dalle ospiti. Ma solo perché l’Aymarà svuotava la panchina e gestiva giocatrici ed energie, amministrando fino al 75-42 finale. Nel prossimo turno il Costone fa visita a Terni. AF