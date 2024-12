Basket - "B" femminile. Le Mura domani a Massa

Il Green Le Mura Spring sarà impegnato domani, alle 20, al "Palaoliveti" di Massa, per affrontare il Mu Medicina Unica Number 8. Il roster si era già visto a Lucca in occasione del "Settembre Lucchese". Fino ad oggi le avversarie delle biancorosse hanno collezionato tre sconfitte consecutive contro Umbertide, Firenze e Pielle Livorno, mentre Lucca arriva da due vittorie contro Siena e Pontedera e dalla sconfitta con Senigallia. E, proprio la mancanza di continuità in attacco nelle ultime gare ha fatto riflettere la società su come intervenire nel mercato invernale che chiuderà il 31 gennaio.

La gara di domano vedrà l’assenza nelle file ospiti, della capitana Martina Guerrieri, squalificata per due giornate. Una perdita importante, visto che ha una media realizzativa di 12 punti a gara ed è una delle migliori tiratrici da oltre l’arco. La principale caratteristica della squadra apuana è quella di non avere un vero e proprio centro di ruolo, ma di affidarsi sottoplancia alla fisicità dell’ala piccola Tabara Mbaye, all’inventiva dell’ala forte Nina Candelori e alla tecnica dell’altra ala forte Daba Diakhoumpa.

Le Mura si presenterà all’appuntamento con il consueto quintetto formato da Capodagli, Tessaro, Valentino, Maffei e Michelotti. "Non sarà una partita facile – commenta coach Ferretti (foto) – , ma mi aspetto una risposta per quei due punti persi con Senigallia. In questa settimana abbiamo avuto modo di vedere cosa non è andato, in particolare dobbiamo migliorare dal punto di vista della mentalità, ma essere anche aggressivi dal primo minuto per pareggiare la loro fisicità". Arbitrano Matteo Landi di Pontedera e Azzurra Benenati di Cecina.

Alessia Lombardi