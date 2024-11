Basket - B femminile. Le Mura gioca a Terni. Match domani alle 18

Si torna a giocare in Umbria e, questa volta, il Green Le Mura Spring affronta, domani, alle 18, l’Acea Pink Terni. Un roster di metà classifica, con 4 punti, che arriva dalla sconfitta contro la Pielle Livorno. Le biancorosse di Ferretti dovrebbero scendere sul parquet con Michelotti a portar palla, Tessaro guardia a dare i ritmi di gara, Maffei ala piccola, nel pitturato Capodagli e Cherkaska: il quintetto che ha, finora, fatturato il maggior numero di punti.

"Andiamo ad affrontare una squadra che sta giocando al di sotto delle sue potenzialità – ha commentato coach Ferretti – non avendo a disposizione qualche ragazza infortunata. Questo non ci deve far sottovalutare l’impegno, anzi: dobbiamo affrontarla con il piglio giusto altrimenti può darci del filo da torcere. Con Pielle Livorno, infatti, hanno fatto una buona gara, perdendola di un punto, con in mano il tiro per vincerla. Dobbiamo andare concentrati per mettere la partita da subito sui nostri binari, continuando con l’attenzione sui fondamentali e sulla visione complessiva della gara".

"Le ragazze, comunque, – conclude Ferretti – si stanno impegnando tantissimo: credo ne verrà fuori una bella partita". Alzeranno la palla a due, al "Paladivittorio", Stefano Lorenzoni di Rieti e Andrea Taliani di Cittareale.

Alessia Lombardi