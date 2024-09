Basket - "B" femminile. Le Mura, il calendario

E’ stato finalmente diramato il calendario della serie "B" di basket femminile interregionale che vedrà ai nastri di partenza Le Mura Spring. Un torneo molto impegnativo per le tasche della società biancorossa che, quest’anno, sarà chiamata ad un ulteriore sforzo economico, viste le tante lunghe trasferte che dovranno affrontare, non solo nella Toscana, ma anche nelle Marche ed in Umbria, in un campionato che ormai è, appunto, una serie "B" interregionale a tutti gli effetti.

La prima gara vedrà Le Mura Spring impegnata al "Palatagliate", sabato 5 ottobre, alle 18.45, contro Golfo Piombino. Nella seconda giornata, sabato 12 ottobre, la prima trasferta in Umbria, ad Umbertide, mentre, alla terza, sabato 16 ottobre, derby al "Palatagliate" contro la Pielle Livorno. Alla quarta giornata, sabato 27 ottobre, le biancorosse osserveranno il proprio turno di riposo, per ritornare, poi, sul parquet il 30, al "Palatoscanini", per affrontare Prato.

Si ritorna a giocare tra le mura amiche alla sesta, con la sfida del 2 novembre, contro Cmb Valdarno. Sicuramente, però, questa gara verrà spostata in altra data, per l’indisponibilità del "Palatagliate" per la concomitanza di Lucca Comics e, forse, anche la sede di gioco potrebbe essere cambiata. Tornerà tutto regolare con la settima giornata, con l’altra trasferta fuori regione, quando, il 9 novembre, ci sarà il match contro il Pink Terni, per tornare di nuovo in casa all’ottava, contro Nico Basket, il 16.

Nel mese di novembre si giocheranno anche la nona giornata (con la sfida esterna contro il Perugia il 23) e la decima (il 30 al "Palatagliate", contro Costone Siena). Dicembre inizierà con il derby, il 7, contro Pontedera, al "Palamatteoli", per l’undicesima; mentre la dodicesima sarà di nuovo al "Palatagliate" con l’unica formazione marchigiana, il Senigallia, il 14. L’ultimo mese dell’anno si concluderà con la sfida esterna, il 22, sul parquet di Numero 8 Carrara.

Dopo la sosta per le festività natalizie, si giocheranno le ultime due gare del girone d’andata. Sabato 4 gennaio, in casa, contro Firenze Academy e l’11 gennaio alla palestra comunale di Terni, contro il Ceprini Costruzione Orvieto. Poi inizierà il girone di ritorno che si concluderà sabato 19 aprile.

Oltre all’ufficializzazione delle gare di campionato – che, naturalmente, cammin facendo potrebbero avere qualche aggiustamento per quanto riguarda date ed orari – è stato reso noto anche il calendario del trofeo "Lunghi", ovvero la coppa. Le Mura Spring debutterà nella competizione sabato prossimo 21 settembre, alle 18.30, nel match casalingo contro Firenze Academy. Se le biancorosse passeranno il turno, andranno a giocarsi la final four che si disputerà il 28 e 29 dicembre, con luogo ancora da definire, con gli abbinamenti secondo il ranking finale dello scorso campionato.

Infine la Federazione ha dato tempo fino alla fine di ottobre alle società per presentare domnada per ospitare le final four di Coppa Interregionale.

Alessia Lombardi