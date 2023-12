Basket: "B" femminile. Le Mura Spring... Green

Si sta per chiudere questo 2023 ricco di successi per il Green Le Mura Spring. Le ragazze di Luca Biagi hanno messo insieme ben undici vittorie nel campionato di serie "B" femminile che le vede seconde, a quota 22 punti, dietro di solo due lunghezze alla capolista Jolly Acli Livorno.

Il campionato, adesso, osserverà il riposo per le festività natalizie e riprenderà con la terza giornata di ritorno, dove le biancorosse, sabato 13 gennaio, andranno a fare visita all’Academy La Spezia.

"Abbiamo fatto una parte di campionato – ha commentato il coach – con l’obiettivo di prenderci qualche soddisfazione. Siamo riusciti a fare degli inserimenti mirati nel nostro roster, con Tessaro che già faceva parte del nostro staff, cercando di correggere la squadra nei ruoli cardine, con l’innesto di atlete con grandi potenzialità, soprattutto in fase realizzativa".

"Non ci aspettavamo di fare così bene, ma, mano a mano che abbiamo acquisito sicurezza nei nostri mezzi – ha aggiunto Biagi – , siamo riusciti ad aggiudicarci partite che non ci saremo mai aspettati. Siamo una squadra che non molla, che è consapevole dei propri mezzi ed anche con le squadre minori riesce a dimostrare la propria superiorità in ogni momento".

"Naturalmente – ha concluo il tecnico biancorosso – va fatto un plauso alle nostre ragazze, perché l’impegno è aumentato, sono aumentati gli allenamenti e le ore di palestra, ma loro si fanno trovare sempre pronte. E’ inutile negare che le vittorie certamente aiutano, ma i complimenti più sinceri vanno a loro, perché sono loro che vanno sul parquet e che ascoltano. Anche chi ha giocato meno ha sempre dimostrato di esserci e di mettersi al servizio della squadra ed è questa la consapevolezza nei propri mezzi".

Il club biancorosso si sta impegnando – ed anche in questo caso i numeri ne sono conferma – nel potenziamento del settore giovanile e del minibasket, importantissimi per per una corretta pianificazione di sviluppo complessivo. Le difficoltà sono tante, sicuramente le vittorie aiutano, ma l’ottimo lavoro che il Green Le Mura Spring sta facendo, permetterà alle ragazze di coach Biagi di affrontare la seconda parte del campionato con la convinzione di poter continuare a fare bene su tutti i parquet.

Alessia Lombardi