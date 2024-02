Basket B femminile. L’Happy fa l’impresa e manda ko Puianello

Grandiosa vittoria per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, che alla Carim fa suo quello che, al momento, è sicuramente il match più importante dell’anno, quello con Puianello. Per le ragazze di Maghelli un 59-58 che vale l’aggancio al primo posto nei confronti delle dirette avversarie di giornata e delle Basketball Sisters, che hanno perso con Castel San Pietro. La Ren-Auto, dopo aver sofferto nel primo tempo (23-32 al 17’), comincia un lento ma costante recupero che la porta sul 34-34 a inizio ripresa. In difesa la tenuta è buona e anche l’attacco alla zona è più efficace, ma la gara si decide comunque negli ultimi possessi. Dopo il 59-52 riminese a 2’ dalla sirena, Puianello recupera e ha anche la palla del sorpasso sul 59-58, ma il ferro respinge la tripla e sul rimbalzo c’è palla a due. La salvifica freccia dice Rimini e sulla rimessa dal lato (manca meno di un secondo) la palla arriva nelle mani sicure di Alessia Pignieri per la vittoria.