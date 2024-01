Basket b femminile. L’Happy pensa già alla seconda fase. Ecco la formula

È quasi agli sgoccioli, il girone B di Serie B femminile dell’Emilia-Romagna. Per la Ren-Auto Happy Basket una seconda fase già conquistata (le prime quattro sono già tutte dentro) e un finale di prima fase che dunque avrà valore per rodare bene i motori in vista delle prossime settimane, specialmente dopo la pausa per le festività. La squadra di coach Maghelli rientrerà in campo domani sera (palla a due alle 21) al PalaBubani di Faenza col Faenza Basket Project, squadra di pari classifica (16 punti) e legittime ambizioni. Poi mancherà solo l’ultima partita, quella di sabato 13 alla Carim con la capolista Magika Castel San Pietro. Di seguito si passerà al girone a otto squadre (le prime quattro del gruppo A e di quello B), con 14 partite che designeranno le qualificate ai concentramenti nazionali (le prime due) e quella che andrà invece agli spareggi (la terza).