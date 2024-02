Basket B femminile. L’Happy sulle ali dell’entusiasmo e capolista si prepara ad affrontare il derby con Forlì

Con in dote il tonificante successo con Puianello della scorsa settimana, la Ren-Auto Happy Basket Rimini è attesa a un impegno casalingo da non sottovalutare con la Libertas Rosa Forlì. Alla Carim (ore 20.30, arbitri Boudrika di Conselice e Vaccarella di Bologna) si giocherà un derby particolare, differente da quelli della prima fase. In quei casi, andata e ritorno, ci si giocava una buona posizione playoff, la qualificazione nei primi quattro posti. Due battaglie, con vittoria forlivese all’andata (+4) e riminese al ritorno (+3). La classifica del girone non ha smentito quegli 80 minuti di gioco, con Libertas ed Happy pari a 20. Ora però, nel girone verde di seconda fase, la truppa di Maghelli ha fatto oggettivamente meglio, con tre vittorie su quattro incontri. Solo uno su quattro invece per le ‘cugine’, con l’unico sorriso che è arrivato nello scorso weekend contro Valdarda, ancora a zero. L’Happy, che è a 6 con Puianello e Basketball Sisters, ha un’occasione d’oro per staccare una delle due avversarie, visto lo scontro diretto tra le due.

La classifica: Happy, Puianello e Basketball Sisters 6; Cavezzo, Faenza Basket Project e Magika 4; Forlì 2; Valdarda 0.