Basket B femminile. Olajide esalta. Puianello. Scandiano flop

Chiude il girone di andata con una vittoria, la Chemco Puianello (10) che resta in vetta dopo aver superato Fiorenzuola (2) per 60-55. Dopo un primo tempo in cui le piacentine hanno imbrigliato la manovra gialloblù (30-26 al 20’), è arrivato il blackout per la Chemco, finita sotto per 36-45. Nell’ultimo parziale una bomba di Manzini scuote le castellesi che completano la rimonta grazie alla solita Isabella Olajide che firma l’ennesima doppia-doppia stagionale (+9 punti e 11 rinbalzi). Da segnalare il debutto di Karolina Gizynska, giovane atleta polacca arrivata a Puianello nelle ore precedenti al match, inserita per allungare le rotazioni di coach Giroldi.

Puianello: Oppo 8, Olajide 19, Manzini 14, Luppi, Corradini n.e., Albertini n.e., Dettori 4, Dzinic 2, Raiola 12, Cherubini 1, Gizynska, Castagnetti n.e. All. Giroldi.

Poule Playout. Stop esterno per l’Aluart Scandiano (10) che perde 63-45 sul parquet del Magik Parma dopo un primo tempo equilibrato (29-30 al 20’). Scandiano: Susca 4, Bini, Balboni, Marino 5, Capelli 2, Teti n.e., Pellacani 6, Brevini 9, Tirelli 2, Bonacini n.e., Soncini 2, Meglioli E. 15. All. Pozzi.

c.c.