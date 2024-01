Basket B Femminile Piumazzo e Cavezzo, ripartenza sprint

Serie B femminile, girone A: il primo impegno ufficiale del 2024 sorride sia alle Basketball Sisters Piumazzo (in foto Amina Zarfaoui) che alla Wamgroup Cavezzo. Le due formazioni, infatti, hanno la meglio rispettivamente 84-71 contro Puianello e 63-68 sul campo della Valtarese. Le Sisters (Cattabiani 22, Palmieri e Zarfaoui 12) ottengono, inoltre, la certezza matematica della vetta della classifica in vista della seconda fase. Al buon inizio ospite segue subito la risposta delle Sisters con Cattabiani e Palmieri; il 25-23 della prima sirena viene incrementato grazie alle giocate di Zarfaoui. Puianello torna a -5 all’intervallo, ma nel terzo quarto vi è lo strappo decisivo (17-8 di break e +14), con gli ultimi 10’ di gestione. Cavezzo (Verona 24, Pronkina 10), invece, gioca un pessimo primo tempo (34-23 locale alla pausa) ma rientra dagli spogliatoi con una faccia completamente diversa: Verona sale in cattedra e la Wamgroup fa registrare un break di 11-31 nella sola terza frazione che le permette di condurre 46-54. Nell’ultimo quarto Valtarese prova a rientrare in gara (-3) ma non può nulla nei minuti finali, con Cavezzo che archivia la pratica.

Divisione Regionale 1, girone A: doppio stop per le modenesi, con la SPV Vignola che cede il passo nel big-match in casa contro la capolista Audace per 61-78, e la Ottica Amidei Castelfranco che esce sconfitta dal campo di Veni Basket con il punteggio di 68-60. Vignola (Besozzi 19, Cappelli 17) non riesce a tenere l’intensità dei bolognesi, che vanno già in doppia cifra di vantaggio a metà partita (31-44); nel terzo quarto c’è la reazione d’orgoglio vignolese, che vale il -2, ma Audace torna prontamente avanti gestendo fino al suono dell’ultima sirena. Castelfranco (Govoni 13, Tomesani 12) parte bene grazie a Tomesani (14-16 dopo 10’), ma subisce l’esuberanza di Veni nel secondo quarto (23-13 di parziale). Il 37-29 bolognese dell’intervallo vale già, col senno di poi, la partita, in quanto la Ottica Amidei non riesce a rientrare in maniera definitiva (31-31 nei secondi 20’) perdendo per strada altri punti preziosi per la propria classifica.

Davide Ceglia