Basket b femminile playoff. Puianello prova l’attacco al primo posto

Nell’ultima giornata della Poule Playoff la Chemco Puianello (18), già matematicamente alle semifinali per la promozione in A2, affronta alle 18 la trasferta di Fiorenzuola (6) con l’obiettivo di chiudere in bellezza la seconda fase di stagione e sperare in un ko della capolista Basket Sisters (20) che la proietterebbe in vetta al girone regionale in virtù della differenza canestri favorevole, e di conseguenza gare, sulla carta, meno complicate per il salto di categoria.

L’Aluart Scandiano (14), con la salvezza già in tasca da tempo, chiude la Poule Playout lunedì sera alle 20.30 al palaRegnani contro il Magik Parma (10); una stagione travagliata per la band di coach Pozzi con diversi infortuni che non le hanno permesso di esprimere tutto il potenziale.