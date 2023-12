Basket B femminile. Puianello batte. Fiorenzuola e centra i play-off

CHEMCO

67

FIORENZUOLA

53

CHEMCO PUIANELLO: Oppo, Valdo, Olajide 21, Manzini 16, Luppi, Albertini, Dettori 11, Dzinic 4, Raiola 10, Cherubini 5, Graffagnino, Castagnetti. All. Giroldi.

FIORENZUOLA: Bernini, Patelli 10, Longeri 5, Cremona 6, Negri, Bertoni 4, Sambou 2, Meschi 14, Zane, Binelli, Rastelli 2, Bambini 10. All. Mannis.

Arbitri: Indrizzi e Pongiluppi di Modena.

Parziali: 18-18, 37-31, 49-42.

Obiettivo playoff centrato per Puianello (18) che supera Fiorenzuola (14) per la seconda volta in pochi giorni e stacca così il pass che vale la qualificazione con due giornate di anticipo. La posta in palio è alta e la partita resta in equilibrio quasi fino all’intervallo quando Puianello prova il primo strappo con una straripante Isabella Olajide, autrice dell’ennesima doppia-doppia, con 21 punti e 10 rimbalzi. Nella ripresa, le piacentine rientrano ma la Chemco riprova a scappare con alcuni strappi fino all’ultimo parziale quando un poker di ragazze in doppia cifra travolge Fiorenzuola e regala alla band di coach Giroldi la quarta partecipazione di fila al girone che qualifica alla fase nazionale per la promozione in A2.

