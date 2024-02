Basket B femminile. Puianello si presenta contro Rimini da capolista imbattuta

È al match dell’anno, la Ren-Auto Happy Basket Rimini di Andrea Maghelli. Stasera alla Carim arriva Puianello (ore 19.30, arbitri Neri di Cesena e Rusticali di Forlì), che fin qui nel gironcino di seconda fase ha solo vinto e anche in maniera netta: +8 a Cavezzo, +16 con Castel San Pietro e +18 con Forlì. Un successo consentirebbe alle riminesi di agganciare una diretta avversaria per le prime posizioni a quota 6 punti, ma va da sé che il compito non è dei più semplici. Puianello non sembrava l’avversaria più accreditata del girone nord, visto il terzo posto dietro a Basketball Sisters e Cavezzo, invece ha cominciato questa fase di accesso ai playoff con la determinazione necessaria di chi punta al salto di categoria. Turno fondamentale per la Ren-Auto, ancor più in considerazione del fatto che la prossima settimana arriverà un’altra gara casalinga, ma contro una Forlì non al 100%.