Basket B femminile: Scandiano affronta Finale Emilia per la salvezza. Scontro al vertice per Puianello

Scontro al vertice per la Chemco Puianello (10) che, nella prima di ritorno della Poule Playoff, riceve alle 19 Cavezzo (10) del coach scandianese Gigi Piatti con cui condivide la vetta insieme a Basket Sisters e Rimini. In stagione le formazioni si sono già affrontate tre volte e si sono registrate solo vittorie esterne a testimonianza dell’imprevedibilità di questo torneo. Nel frattempo, è arrivata l’ennesima soddisfazione in casa Chemco con la convocazione come riserva a casa di Isabella Olajide per il raduno della nazionale 3vs3 che si terrà a Castel San Pietro dal 18 al 20 marzo.

Le Azzurre giocheranno un ciclo di amichevoli con la Germania in vista del preolimpico di Debrecen (Ungheria) che potrebbe schiudere per la seconda volta consecutiva la partecipazione ai Giochi.

Nella Poule Playout, l’Aluart Scandiano (10) domani affronta Finale Emilia (2) in trasferta alle 17.30 per avvicinare la salvezza matematica.

c.c.