Basket B femminile. Scandiano sfiora l’impresa: ora dovrà giocare i play-out

CAVEZZO

57

ALUART

44

BASKET CAVEZZO: Siligardi 7, Villamaino, Wahbi, Zanoli 5, Cariani, Kolar 6, Verona 20, Maini, Costi 14, Stefanini 2, Zucchi n.e., Pronkina 3. All. Piatti.

ALUART SCANDIANO: Fedolfi 9, Susca 8, Bini, Balboni 2, Marino, Meglioli A. 7, Capelli, Pellacani, Brevini 6, Torelli, Soncini, Meglioli E. 12. All. Pozzi.

Arbitri: Meli e Rusticali di Forlì.

Parziali 13-6, 17-24, 36-33.

Impresa a lungo accarezzata ma sfumata nel finale per l’Aluart Scandiano (10) che cede a Cavezzo e dice matematicamente addio alle speranze di qualificarsi ai playoff (Fiorenzuola è a +4 con il 2-0 negli scontri diretti a due giornate dal termine). Contro l’ex coach scandianese Gigi Piatti, le biancoblu partono contratte ma nel secondo quarto trovano la solita quadra difensiva concedendo solo 4 punti alle locali. Nella ripresa, l’Aluart allunga ancora, spinta da Emma Meglioli, ma le modenesi rimontano con la bomber Verona e poi dilagano nell’ultimo parziale prese per mano dall’intramontabile Costi, decretando i playout per il team di Pozzi; le biancoblu affronteranno un nuovo girone dove le ultime due scenderanno in Serie C.

c.c.