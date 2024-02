Basket B femminile. Terni porta bene, Feba torna alla vittoria

Si è subito riscattata la Feba Civitanova che ha chiuso la fase ad orologio con il successo 70-49 sull’Acea Pink Terni nella serie B di basket femminile. Ora si attendono gli accoppiamenti con il girone laziale in vista della prossima fase. "Siamo soddisfatti – ha detto a fine gara Donatella Melappioni, coach della Feba – di aver recuperato la vittoria non perché la sconfitta di domenica contro Perugia rappresentasse un dramma, ma era importante riprendere immediatamente il nostro trend positivo". Non sono comunque mancati i problemi quando la Panufnik ha preso un colpo al naso e non è potuta rientrare. "Però la squadra – aggiunge il coach – ha reagito molto bene e alla fine siamo tornati a difendere come sappiamo". Il tabellino della Feba: Streni 6, Panufnik 3, Sciarretta 6, Severini 17, Angeloni 12, Binci 12, Contati, Cesareo ne, Jaworska 21, Romanelli, Pelliccetti 5, Lazzarini.